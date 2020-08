Fintech-Schmiede Finleap startet mit Ex-Wirecard-Leuten neues Geschäft

Berlin (Reuters) - Die Berliner Fintech-Schmiede Finleap baut mit Hilfe von früheren Wirecard-Mitarbeitern ein neues Standbein auf. Die Geschäftseinheit Finleap Forward werde Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen, teilte Finleap am Montag mit, unter dessen Dach beispielsweise die Solarisbank und das Versicherungsportal Clark operieren. Das Angebot werde sich an Banken und Versicherungen aber auch den Mittelstand richten. Das sechsköpfige neue Team habe zuvor für das Wirecard Innovation Labs gearbeitet und werde von dessen früherem Chef Jörn Leogrande geleitet.

Inzwischen ist auch der erste Verkauf einer Sparte des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard über die Bühne gegangen. Am Freitag veräußerte Insolvenzverwalter Michael Jaffe die Brasilien-Tochter an die an der New Yorker Börse gelistete PagSeguro.