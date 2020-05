Fiorano kündigt Technologie zur Vereinfachung der Einführung von ISO 20022 an

Die Fiorano-Technologie bietet Finanzinstituten einen beschleunigten Weg zur Übernahme des Nachrichtenstandards ISO 20022

Fiorano Software, ein führender Spezialist für Enterprise Integration Middleware, API-Management und Banklösungen, hat heute die Verfügbarkeit seiner ISO-20022-Technologieplattform bekannt gegeben, um die Einführung von ISO 20022 für Finanzinstitute zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Technologie von Fiorano ermöglicht die schnelle Übernahme des Nachrichtenstandards ISO 20022 mithilfe integrierter Integrations-, Zuordnungs- und Transformationskomponenten ohne Code, welche die Standardübersetzungen und -transformationen von SWIFT MT, SWIFT MX und ISO 20022 unterstützen.

„Der ISO-20022-Standard wird weltweit zur gängigen Sprache für Zahlungsdaten. Leider ist die Einführung von ISO 20022 in traditionelle IT-Umgebungen nicht einfach, da dies mehrere Back-End-Systeme berührt und die Komplexität der Nachrichten dazu führt, dass die Aufrechterhaltung der Datentreue schwierig werden kann. Wir haben das Fiorano-ISO-Framework entwickelt, um die Einführung durch einen leistungsstarken Satz von ISO-20022-fähigen Adaptern, Konnektoren und Tools zu beschleunigen, die eine codefreie und schnelle Bereitschaft ermöglichen“, sagte Biju Suresh Babu, Geschäftsführer der Abteilung für Bankwesen und Finanzdienstleistungen bei Fiorano Software. „Trotz der jüngsten Ankündigung von SWIFT, die Migration ihrer Infrastruktur bezüglich grenzüberschreitender Zahlungen zu verzögern, haben wir einen Anstieg der Akzeptanz unserer Technologie festgestellt, da die SWIFT-Teilnehmerbanken die Mandate für universelle Bestätigungen bis November 2020 dennoch einhalten müssen und das Fiorano-Toolset alle vier von SWIFT genehmigten Bestätigungsrouten sofort unterstützt“, fügte er hinzu.

Die ISO-20022-Technologie von Fiorano erleichtert das Aufwärts- und Abwärtstransformieren von Nachrichten, Schnittstellen, Systemen und Endpunkten durch eine codefreie Prozessdesign-, Bereitstellungs- und Debugging-Umgebung. Sie beseitigt Probleme beim Abschneiden von Daten und bietet ISO-Funktionen und Anreicherung in Echtzeit über mehrere Kanäle hinweg. Die Plattform baut auf der Hybrid Integration Platform (HIP) von Fiorano auf, und die ihr zugrunde liegenden asynchronen Nachrichtenfunktionen und ereignisgesteuerten Kapazitäten unterstützen IT-Umgebungen mit mehreren Geschwindigkeiten, sodass Sender und Empfänger mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten können, ohne dass das Risiko besteht, ältere Systeme zu drosseln.

Über Fiorano: Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Fiorano Software ist seit 1995 ein vertrauenswürdiger Anbieter von hybrider Integrations- und API-Technologie, die Interoperabilität, Rentabilität und neue Einnahmequellen ermöglicht. Fiorano operiert über seine weltweiten Niederlassungen und ein globales Netzwerk von Technologiepartnern und Wiederverkäufern. Globale Unternehmen wie AT&T Wireless, Federal Bank, NASA, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank, US Coast Guard und Vodafone setzen Fiorano ein, um Innovationen durch offene, an Standards orientierte, ereignisgesteuerte Echtzeitlösungen für beispiellose Produktivität voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005847/de/

Sumit Kuhite

+1 650 326 1136

mediarelations@fiorano.com