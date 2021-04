Firmen bündeln Kräfte für Verfassungsklage gegen Infektionsschutzgesetz

Berlin (Reuters) - Eine Gruppe von Händlern und Gastronomen will gegen die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die Einführung einer bundesweiten Corona-Notbremse klagen.

Die angepeilten Verschärfungen für den Einzelhandel seien nicht verhältnismäßig, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth vom Branchenverband HDE am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Maßnahmen träfen zudem nur einzelne Branchen der deutschen Wirtschaft ohne Rücksicht auf das tatsächliche Infektionsrisiko und verstießen daher gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. "Deshalb wird der HDE mit seinen Unternehmen eine Verfassungsbeschwerde verfolgen", betonte Genth. Der Gastgewerbe-Verband Dehoga erwägt ähnliche Schritte.

"Die Regierung zwingt uns, weitere juristische Schritte zu unternehmen, weil wir schlicht am Ende sind", sagte Alexander von Preen, Vorstandschef des Sporthandelsverbunds Intersport, dem "Handelsblatt". "Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir überlegen, die gesetzlichen Regelungen vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen." Ziel sei eine Rücknahme des Lockdowns für den Handel oder eine Entschädigung für die erlittenen Verluste.

"KAMPF GEGEN DIE PANDEMIE AUF DEM RÜCKEN DER GASTRONOMIE"

Beteiligt an der Initiative sind der Zeitung zufolge neben Intersport mit seinen 1500 angeschlossenen Sportfachgeschäften auch Modehändler wie Engelhorn, L+T, Schuster sowie Tom Tailor, der Fahrradhändler Rose Bikes, überdies Gastronomen wie L'Osteria. "Wir halten uns frei, uns einer Sammelklage sowohl auf verfassungsrechtlicher Ebene als auch auf Schadensersatzleistungen anzuschließen", sagte L'Osteria-Chef Mirko Silz zu Reuters. "Wir möchten unsere Kräfte bündeln und mit gemeinsamer Stimme gegen die Ungleichbehandlung vorgehen." Vertreter von Handel- und Gastronomie stünden hierzu im engen Austausch. "Auf dem Rücken der Gastronomie wird der Kampf gegen die Pandemie ausgefochten, während andere Branchen davon gänzlich oder teilweise unberührt bleiben", kritisierte Silz.

Die Gastronomie-Kette ist in acht Ländern mit 132 Restaurants vertreten, darunter vier Fünftel in Deutschland. Insgesamt beschäftigt L'Osteria 4500 Mitarbeiter, allein in Deutschland 3500 - die meisten sind derzeit in Kurzarbeit. Da die Standorte als Restaurants weitgehend geschlossen sind, liegt der Umsatz - trotz Lieferservice und Abholung - nach Firmenangaben nur bei rund 30 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Der Bundestag dürfte die Änderungen am Infektionsschutzgesetz Mitte kommender Woche verabschieden. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) monierte, dass es im geplanten Gesetz keine Entschädigungsregel für Branchen wie Handel und Gastgewerbe gebe, die Sonderopfer brächten. "Wir sind in einem Endlos-Lockdown", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges zu Reuters. "Die alleinige Ausrichtung an den Inzidenzwerten kann nach 14 Monaten der Pandemie nicht der einzige Beurteilungsmaßstab sein." Man werde sich das endgültige Gesetz genau anschauen und dann in den nächsten Wochen entscheiden, ob Branchenbetriebe dagegen juristisch vorgehen. "Das behalten wir uns ausdrücklich vor."

Hauptkritikpunkt der Unternehmen ist die ungleiche Behandlung verschiedener Branchen im Gesetz. So dürfen etwa Buchläden und Gartenmärkte bei höheren Inzidenzen öffnen, Sportgeschäfte und Fahrradhändler dagegen nicht. Kein Verständnis haben die Betriebe auch dafür, dass Lebensmittelgeschäfte öffnen dürfen, selbst wenn 40 Prozent ihres Sortiments aus Non-Food-Artikeln wie Bekleidung oder Haushaltswaren bestehen. Die Politik müsse endlich von der Symbolpolitik der Geschäftsschließungen wegkommen, kritisierte HDE-Lobbyist Genth. Zudem sei es nicht nachvollziehbar, warum bei einer Inzidenz über 100 künftig auch Click & Collect oder das Einkaufen mit Terminvereinbarung verboten sein solle. "Einkaufen ist kein Hotspot." Wegen mangelnder Öffnungsperspektiven fürchten viele Händler um ihre Existenz.