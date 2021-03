Firmen sollen Corona-Tests deutlich ausweiten - keine konkreten Ziele

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft will Corona-Tests in Unternehmen deutlich ausweiten, scheut aber konkrete Ziele.

In einer gemeinsamen Erklärung von vier Spitzenverbänden, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde, wird lediglich an Firmen appelliert, ihren Mitarbeitern Selbsttests und nach Möglichkeit auch Schnelltests anzubieten. "Die aufrufenden Verbände repräsentieren Unternehmen mit mehr als 90 Prozent der 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im privaten Sektor." Es gehe um eine "vorübergehende substanzielle Ausweitung" der Tests. "Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, die mindestens bis Juni notwendig sein wird." Dann dürften deutlich mehr Deutsche gegen das Coronavirus geimpft sein.

Arbeitsplätze seien dank umfangreicher Hygienekonzepte ein vergleichsweise sicherer Ort, heißt es in der Erklärung weiter. "Zugleich liegt seitens der Wirtschaft ein umfassendes Angebot zur Einbindung der Betriebsärzte in die Impfstrategie vor. Wir sehen in der Impfung das zentrale Element der Pandemiebekämpfung." Konkrete Ziele zu den Tests in Unternehmen werden in der Erklärung nicht genannt. Details zur Finanzierung werden ebenfalls nicht erwähnt. In den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern von vergangener Woche heißt es: "Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen." Seitdem wird über die Umsetzung gestritten. Das Kanzleramt hatte am Freitag ein Spitzentreffen mit der Wirtschaft kurzfristig abgesagt. Beide Seiten warfen sich vor, nicht ausreichend Antworten zu liefern.