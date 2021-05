Firmen suchen Personal - BA-Jobindex auf höchstem Stand seit Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland suchen wieder verstärkt Personal.

Das Barometer für die Arbeitskräftenachfrage stieg im Mai um vier auf 108 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Beginn der Corona-Beschränkungen im März 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag zu ihrem Stellenindex (BA-X) mitteilte. Nach der verhaltenen Entwicklung während der Wintermonate setze sich der Erholungskurs fort. "Im Vergleich zum Vormonat ist in nahezu allen Branchen ein Stellenplus zu vermelden." Binnen Jahresfrist zeige sich die Belebung vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, der sogenannten qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, der Informations- und Kommunikationsbranche und am Bau. Aber auch in der Versorgungswirtschaft, im Gesundheitswesen und in der Arbeitnehmerüberlassung sei der gemeldete Stellenbestand merklich höher als im Mai 2020.

Bei den besonders vom Lockdown betroffenen Branchen liege der Bedarf an Arbeitskräften nur bei personenbezogenen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen unter dem Vorjahreswert. "Selbst das Gastgewerbe verzeichnet ein leichtes Plus gegenüber Mai 2020."

Die BA legt am Dienstag die Arbeitsmarkt-Daten für Mai vor. Analysten gehen davon aus, dass es bei der - um jahreszeitliche Schwankungen bereinigten - Arbeitslosenzahl einen Rückgang um 9000 zum Vormonat gibt. Im April lag die unbereinigte Zahl der registrierten Arbeitslosen bei 2,77 Millionen.