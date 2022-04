Firmenbilanzen machen Dax-Anleger wieder mutiger

Frankfurt (Reuters) - Dank einer Reihe erfreulicher Firmenbilanzen haben die Anleger an den europäischen Märkten zum Wochenschluss bei Aktien zugegriffen.

Ihre Sorgen angesichts der rasant steigenden Inflation im Euro-Raum und eher durchwachsener Konjunkturdaten schoben die Investoren vorerst beiseite. "Einige werden mutiger", sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Der bisher ordentliche Verlauf der Berichtssaison lockt zurück in Aktien." Der Dax gewann 1,2 Prozent auf 14.141 Zähler, der EuroStoxx50 rückte um 1,3 Prozent vor.

Für Wirbel sorgte am späten Vormittag die Deutsche Bank. Die Aktien rutschten nach Meldungen über eine Razzia in den Räumlichkeiten des Instituts um 2,5 Prozent ab. Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut abgegeben habe, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank mit.

Börsianer rechneten nicht damit, dass die zuletzt entflammte Kauflaune im Dax auf lange Sicht anhalten dürfte. "Mit der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche liegt ein harter Brocken mit jeder Menge Kollisionspotenzial vor den Anlegern", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. An den Finanzmärkten wird für Mittwoch mit einer Anhebung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um einen halben Punkt gerechnet - der größte Zinssprung seit über 20 Jahren. Als üblich gelten Erhöhungsstufen um jeweils einen Viertel Punkt.

Die Fed reagiert mit der bereits Mitte März eingeleiteten Zinswende auf die stark steigenden Preise im Land. Die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA verleiht dem Dollar seit Wochen Rückenwind. Am Freitag legte die Rally der US-Währung jedoch eine Pause ein. Der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent auf 102,98 Stellen. Im Gegenzug erholte sich der Euro von seiner jüngsten Talfahrt und kletterte in der Spitze um 0,9 Prozent auf 1,0592 Dollar. Am Donnerstag war er auf ein Fünf-Jahres-Tief von 1,0470 Dollar gefallen.

ERHOLUNG BEIM EURO KÖNNTE VON KURZER DAUER SEIN

Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger bescheinigt dem Euro eine wenig rosige Zukunft. Solange eine Rezession im Euro-Raum aufgrund eines möglicherweise kompletten Lieferstopps von russischem Gas drohe, könne die Gemeinschaftswährung auch von den derzeitigen Spekulationen auf bald steigende Zinsen nicht profitieren, prognostiziert die Analystin. "Eine hohe Inflation, die sich als hartnäckiger erweist, und das Risiko einer konjunkturellen Abschwächung, welches die EZB letztlich zum Nicht-Handeln verleiten könnte, setzen den Euro unter Abwertungsdruck." Die massiv gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs haben die Inflation im Euro-Raum im April auf einen neuen Rekordwert getrieben, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich durchschnittlich um 7,5 Prozent binnen Jahrsfrist.

Auch die BIP-Daten in Deutschland sorgen zum Wochenschluss nicht für Jubelschreie. Zum Jahresstart wuchs die deutsche Wirtschaft 2022 zwar leicht um 0,2 Prozent und damit etwas mehr als erwartet. Aber die Ungewissheit wegen der Folgen durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen des Westens gegen Russlands ist enorm groß. "Die Belastungen durch die hohe Inflation und die geopolitische Verunsicherung sowie die Lieferschwierigkeiten dämpfen die konjunkturelle Entwicklung", konstatierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

HENKEL FALLEN AUF TIEFSTEN STAND SEIT FAST ZEHN JAHREN

Am Aktienmarkt konzentrierten sich die Investoren auf die Bilanzen zahlreicher Unternehmen aus dem In- und Ausland. Im Dax starteten die Aktien des Münchner Triebwerksbauers MTU durch und gewannen in der Spitze 4,3 Prozent auf 202,80 Euro. Das Unternehmen ist mit einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn ins Jahr gestartet. An der Pariser Börse überzeugte der Baustoffhersteller Saint Gobain mit seinem Rekordumsatz im ersten Quartal. Die Aktien legten um bis zu 4,5 Prozent zu.

Allerdings gab es auf der Unternehmensseite zum Wochenschluss auch einige Schattenseiten. Der Konsumgüterkonzern Henkel senkte angesichts stärker als erwartet anziehender Materialkosten und der Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine seine Gewinnprognosen. Die Aktien stürzten im Dax zeitweise um 10,5 Prozent auf 56,56 Euro ab und markierten damit den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Auch Fuchs Petrolub mussten nach einem enttäuschendem Ausblick Federn lassen. Die Titel des Schmierstoffherstellers verloren im MDax mehr als drei Prozent.