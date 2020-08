First Lady Melanie Trump - "Wir brauchen meinen Ehemann als Präsident"

Washington (Reuters) - Am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner hat sich First Lady Melanie Trump für die Wiederwahl ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, starkgemacht.

"Wir brauchen meinen Ehemann noch weitere vier Jahre als Präsident. Er ist das Beste für unser Land, er macht keine Geheimnisse aus dem, was er denkt. Absolute Ehrlichkeit ist das, was wir von einem Präsidenten brauchen. Ich glaube an die Führungsqualitäten von meinem Ehemann, uns erneut zur größten Wirtschaftsnation zurückzuführen", sagte sie in ihrer Ansprache auf dem ansonsten weitgehend virtuellen Parteitag aus dem Rosengarten des Weißen Hauses vor Publikum am Mittwoch. Die wandte sich an die republikanischen Wähler und bedankte sich, dass sie bei der Wahl 2016 einem Geschäftsmann vertraut haben, der "zuvor nichts mit Politik zu tun hatte". "Wir werden geehrt sein, dem Land weitere vier Jahre zu dienen", ergänzte die First Lady.

Auch Außenminister Mike Pompeo lobte Trumps Führung und plädierte für eine weitere Amtsperiode des amtierenden Präsidenten. "Dieser Präsident hat mutige Initiativen in fast allen Teilen der Welt geleitet", sagte Pompeo vom einem Dach mit der Skyline Jerusalems im Hintergrund. Ihm wird nachgesagt, selbst Ambitionen für eine Kandidatur 2024 zu hegen.

Während der Übertragung des Parteitags nutze Trump die Macht seines Amtes, um in vorab im Weißen Haus aufgezeichneten Segmenten Wahlkampf zu betreiben. Trump unterzeichnete eine Begnadigung für einen verurteilten Afroamerikaner, der ein Rehabilitationsprogramm für Straftäter ins Leben rief. Später verlieh er fünf Einwanderern die amerikanische Staatsbürgerschaft. "Sie sind jetzt Mitbürger der größten Nation, herzlichen Glückwunsch. Es gibt keine höhere Ehre oder Privileg als die amerikanische Staatsbürgerschaft und ich fühle mich geehrt, Ihr Präsident zu sein", sagte Trump.

Die Auftritte wurden von Demokraten kritisiert: Sie sehen in der Nutzung des Weißen Hauses und dem Auftritt Pompeos während einer offiziellen Reise nach Jerusalem einen Verstoß gegen ein Wahlwerbeverbot ("Hatch Act") aus dem Jahr 1939, der eine Wahlbeeinflussung durch Regierungsangestellte verhindern soll. 70 Tage vor den Wahlen am 3. November liegt der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden vor dem amtierenden republikanischen Präsidenten Donald Trump.