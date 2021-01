FIRST MAJESTIC SILBER - Silberminen auf dem Sprung

First Majestic Silver Corp. - WKN: A0LHKJ - ISIN: CA32076V1031 - Kurs: 13,808 € (XETRA)

Die in den vergangenen Tagen viel zitierte Traderherde von privaten Händlern hat in den vergangenen Stunden Silberminen entdeckt. Auch hier gibt es teilweise eine vergleichsweise hohe Shortquote.

Silberminen auf dem Sprung

Die Aktie von First Majestic Silver klettert heute kurz nach der Eröffnung zeitweise um etwa 30 % und steigt an das Zwischenhoch von 2016 im Bereich um 18 USD. Dieser Bereich fungiert aktuell als Widerstand.

Sollte es den Käufern gelingen, diese wichtige Charthürde auf Tages- und auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden.

In dem Falle wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für einen Anstieg in den Bereich 24 bis 26 USD, potenziell deutlich höher. Scheitern die Bullen am genannten Widerstand, wäre ein erneutes Abdriften der Aktie in den Bereich 15 bis 16 USD zu favorisieren.

First Majestic Silver (Chartanalyse Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)