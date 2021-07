First Republic Bank gibt Dividende bekannt

Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, NYSE: FRC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,22 US-Dollar je Aktie an die Anteilseigner aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 12. August 2021 (Record day: 29. Juli 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Kursniveau von 196,94 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021) 0,45 Prozent. Die First Republic Bank mit Firmensitz in San Francisco, im US-Bundesstaat Kalifornien, ist 1985 gegründet worden. Das Institut bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich in den Städten San Francisco, Palo Alto, Los Angeles, Santa Barbara, Newport Beach, San Diego, Portland, Boston, Palm Beach, Greenwich und in New York City an. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 betrug der Nettogewinn 349,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 241,95 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 34,04 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 34,73 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de