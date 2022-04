FIRST SOLAR - Aktie vor 50% Rally?

Die Aktie von First Solar markierte im Mai 2008 ich aktuelles Allzeithoch bei 317,00 USD. Danach stürzte die Aktie bis Juni 2012 auf ein Tief bei 11,43 USD ab, verlor also über 96 % an Wert.

Der Aktienkurs erholte sich danach zügig bis März 2104 auf 74,84 USD. An dieses Hoch schloss sich eine volatile Seitwärtsbewegung an. Im Oktober 2020 kam es erstmals zu einem Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Allerdings musste die Aktie anschließend trotz Hochs bei 112,50 USD und 123,12 USD Rückfall in die Seitwärtsbewegung einstecken. Dabei fiel der Wert zuletzt auf 61,24 USD zurück.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer kurzfristigen, steilen Rally. Sie kletterte dabei in dieser Woche an den EMA 50 (Wochenbasis) bei 85,22 USD. Die Aktie pendelt also seit rund 1 ½ Jahren um die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung. Diese Bewegung lässt sich aktuell am ehesten in einem sich aufweitenden Dreieck einordnen.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Aktie von First Solar ein Ausbruch über den EMA 50 auf Wochenschlusskursbasis, dann könnte die Rally der letzten Wochen weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 127,00-130,00 USD wäre dann möglich.

Sollte der Wert aber stabil unter die untere Begrenzung des Dreiecks bei aktuell 60,60 USD abfallen, ergäbe sich ein starkes Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 25,56 USD gerechnet.

Fazit: Kurzfristig könnte die steile Rally der letzten Wochen fortgesetzt werden. Dafür muss die Aktie aber noch eine wichtige Hürde durchbrechen.

First Solar Inc.

