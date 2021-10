FIRST SOLAR - Ausbruch geschafft?

Die Aktie von First Solar befindet sich seit einem Tief vom 11. Mai 2021 bei 67,71 USD in einer Aufwärtsbewegung. Am 14. September 2021 erreichte die Aktie ein Hoch bei 107,72 USD und näherte sich damit dem Hoch aus dem letzten Jahr bei 112,50 USD stark an.

Nach diesem Hoch musste der Wert einige Abschläge hinnehmen. Die Aktie fiel fast auf den Aufwärtstrend seit Mai 2021 zurück. Zuletzt erholte sich der Wert wieder. Ab Donnerstag drückte er gegen den Widerstand bei 97,48 USD. Am Freitag schloss die Aktie minimal darüber. Gestern setzte sie sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab, auch wenn die zwischenzeitlichen Gewinne teilweise wieder abgegeben wurden.

Kaufkurse in Kürze?

In den nächsten Tagen kann es zunächst zu einem kleinen Rücksetzer in Richtung 97,48 USD kommen. Dort könnte der Wert wieder nach oben drehen und zu einem Ausbruchsversuch über 107,72 USD und 112,50 USD ansetzen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 120 USD und später sogar 175 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 92,76 USD abfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 75 USD kommen.

First Solar Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)