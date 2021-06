FIRST SOLAR - US-Importstopp beflügelt den Aktienkurs

Die Meldung von Ende letzter Woche gibt den US-Solarwerten Auftrieb. Für First Solar und einige andere Aktien entstehen mit den Kursanstiegen wichtige Signale, da die Chartbilder mit den deutlichen Abwärtskorrekturen der vergangenen Monate vielerorts deutlich eingetrübt waren. Nun zeichnet sich im übergeordneten Chartbild von First Solar eine mehrmonatige Bodenbildung ab. Die entscheidenden Preismarken sind aber noch nicht überwunden. Dennoch stehen die Chancen der Bullen auf eine größere Trendwende zu ihren Gunsten nun so hoch wie schon lange nicht mehr.

Bodenbildung wird möglich

Die massive Rally seit dem Corona-Tief im März 2020 wurde seit dem neuen Mehrjahreshoch im Januar ausgiebig korrigiert. Dabei setzte das Papier an die alten 2020er Hochs zurück, wo sie nach zwei Tests wieder nach oben hin abprallt. Das dazwischenliegende Hoch aus dem April wird nun wieder angesteuert.

Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 91 - 92 USD, wird ein mehrmonatiger Doppelboden vollendet. Dann stehen die Chancen auf einen neuen Anstieg zum Jahreshoch bei 112,50 USD recht gut. Darüber hinaus lägen mittel- bis langfristige Ziele an den Hochs aus 2011 und 2009 bei 175,44 und 207,52 USD.

Fazit: Größere Kaufsignale könnten mit einem Überwinden von 91 - 92 USD entstehen. Bis dahin ist Vorsicht angebracht, weitere Kursrücksetzer im Zuge der Stabilisierungsphase der vergangenen Monate wären durchaus noch möglich.

