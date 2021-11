FISERV - Fintech-Aktie tänzelt vor dem Abgrund

Fiserv ist ein Unternehmen aus dem Payment-Bereich. 2019 übernahm der Zahlungsdienstleister das Unternehmen First Data. Mit der cloudbasierten Payment-Plattform Clover konkurriert Fiserv mit anderen Branchengrößen wie Square oder auch Shopify. Im vergangenen Jahr erzielte Fiserv einen Umsatz von 13,9 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 4,42 USD.

Um es vorwegzunehmen: Die Fundamentals sehen nach dem Kursrutsch inzwischen wieder interessant aus. Für das kommende Jahr erwarten Analysten ein Gewinnwachstum von 16,5 %, das KGV der Aktie liegt dagegen nur bei 15. Die KUVs bewegen sich um 4. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte Fiserv das Ergebnis in Richtung 8 USD je Aktie verbessern.

Noch im April markierte die Fiserv-Aktie ein neues Allzeithoch, seither geht es nur mehr abwärts. In den vergangenen Wochen kämpften die Bullen mit Händen und Füßen darum, den Wert über dem EMA200 Woche und der Unterstützungszone zuwischen 93,75 und 92,15 USD zu halten. Bislang gelingt dies. Noch steht die Wochenkerze nicht, am Freitag dürfte aber aufgrund des verkürzten Handels in den USA nur wenig passieren. Bleibt es beim langen Schatten zur Unterseite im Wochenchart, könnte zumindest ein Rücklauf in Richtung der Abrisskante bei 106,40 USD starten. Oberhalb von 112,17 USD entstehen wiederum prozyklische Kaufsignale in Richtung 127,34 USD.

Neue Wochentiefs wären dagegen problematisch. Unter 92 USD gehen die Schleusen weit auf. Sogar ein Test des Coronacrashtiefs bei 73,50 USD wäre in diesem Fall nicht mehr auszuschließen.

Fazit: Die Bewertung der Fiserv-Aktie ist nicht abgehoben, die charttechnische Konstellation ist brenzlig wie zugleich chancenreich für Antizykliker. Da das Risiko klar begrenzt werden kann, sind erste Testpositionen vertretbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,91 15,41 16,55 Ergebnis je Aktie in USD 4,42 5,58 6,50 Gewinnwachstum 26,24 % 16,49 % KGV 22 18 15 KUV 4,6 4,2 3,9 PEG 0,7 0,9 *e = erwartet

Fiserv-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)