Fitch - 2021 trotz Impfstoff wohl keine Hochstufungen

Bangalore (Reuters) - Die Ratingagentur Fitch macht trotz der bevorstehenden Zulassung eines Corona-Impfstoffs im kommenden Jahr den Ländern kaum Hoffnung auf eine Hochstufung.

"Wir haben derzeit nur zwei Ratings mit einem positiven Ausblick (Elfenbeinküste und Neuseeland), und deswegen sind bessere Noten für die größeren Länder 2021 unwahrscheinlich", sagte Tony Stringer, bei Fitch zuständig für das Rating von Ländern, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. In Lateinamerika sowie Afrika und dem Nahen Osten sei die Gefahr schlechter Noten am größten.