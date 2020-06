Fitnessstudios und Schwimmbäder dürfen in Dänemark wieder öffnen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Dänen dürfen ab Montag wieder Gewichte im Fitnessstudio stemmen oder ihre Bahnen im Schwimmbad ziehen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und die weiteren Parlamentsparteien einigten sich am Samstag darauf, dass Schwimmbäder, Fitnessstudios und andere überdachte Freizeit- und Sportstätten zum Start der neuen Woche wieder öffnen dürfen. Richtlinien dafür sollen zeitnah folgen, wie das dänische Kulturministerium am Samstagabend mitteilte. Bislang war vorgesehen gewesen, dass diese Stätten erst ab August mit einer Wiedereröffnung rechnen konnten. Sie sind seit fast drei Monaten geschlossen.

Dänemark hatte Mitte März besonders früh und strikt auf die Corona-Krise reagiert. Deutschlands nördlichstes Nachbarland hat die Ausbreitung des Coronavirus dadurch gut in den Griff bekommen. Daraufhin waren in zwei ersten Phasen der Lockerung der Corona-Maßnahmen unter anderem Schulen, Restaurants, Cafés und der Einzelhandel wieder geöffnet worden. Am Montag soll Phase drei beginnen - dann dürfte auch die erlaubte Teilnehmerzahl für öffentliche Versammlungen hochgesetzt werden. Sie liegt derzeit bei maximal zehn Personen. Die Regierung möchte sie gerne auf 50 hochsetzen. Eine Einigung in dieser Frage steht aber noch aus.