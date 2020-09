Flächendeckender Warnstreik im NRW-Nahverkehr: 10 000 im Ausstand

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Pendler mit Bus und Bahn müssen an diesem Dienstag mit unliebsamen Überraschungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen flächendeckenden Warnstreik (03.00) aufgerufen. Dadurch könnten bereits am frühen Morgen viele Busse und Bahnen mangels Fahrer in den Depots bleiben. Die Gewerkschaft rechnet allein in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 10 000 Warnstreikenden im Nahverkehr. Verdi-Chef Frank Werneke will in Wuppertal (09.00) sprechen.

Die Arbeitgeber hatten den Streikaufruf der Gewerkschaft als "Anschlag auf die Allgemeinheit" kritisiert. Verdi konterte, die Arbeitgeber hätten mit ihrer Weigerung, über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag zu verhandeln, "den Streik provoziert".

Verdi verlangt bundesweit einheitliche Regelungen beim Ausgleich von Überstunden und den Zulagen für Schichtdienste. Auf Länderebene wird zudem laut Verdi über Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeitregelungen und der Eingruppierung verhandelt. In NRW gehe es um die Arbeitsbedingungen von 30 000 Beschäftigten./fc/DP/zb