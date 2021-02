flatex: Erwartung für Kundenwachstum angehoben

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatex AG den Ausblick für die prognostizierte Kundenzahl für das Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) angehoben. Aufgrund der sehr starken Entwicklung im Januar werde nun mit 1,8 bis 2,0 Mio. Kunden bis Jahresende gerechnet. Zuvor habe das Unternehmen einen Wert von mehr als 1,6 Mio. genannt. Warburg passe daraufhin die Umsatzerwartung für 2021 auf 407 Mio. Euro (zuvor: 361 Mio. Euro) an und erhöhe die EBITDA-Schätzung auf 173 Mio. Euro (zuvor: 161 Mio. Euro). In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 105,00 Euro (zuvor: 92,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.02.2021, 12:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 04.02.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Unter der Adresse: https://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000FTG1111.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

flatex AG - ISIN: DE000FTG1111