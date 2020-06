Flatex: Langfristige Weichenstellungen

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research strebt die flatex AG noch im Jahr 2020 ein Listing im Prime Standard an. Dies bewerte der Analyst als einen großen Schritt zu einer höheren Transparenz. Letztlich sei sogar eine Aufnahme in den SDAX zu erwarten. Zudem habe der Aufsichtsrat die noch bis 2022 gültigen Vorstandsverträge von CEO Frank Niehage und CFO Muhamad Chahrour vorzeitig bis 2025 verlängert. Das langfristige Geschäftsmodell von Flatex sei absolut intakt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 53,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.06.2020, 11:00 Uhr)

flatex AG - ISIN: DE000FTG1111