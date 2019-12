Flatex: Zukauf in den Niederlanden

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatex AG ihren Wettbewerber DeGiro aus den Niederlanden für insgesamt 250 Mio. Euro übernommen. Die Transaktion sei aus wirtschaftlicher und operativer Sicht sehr vorteilhaft für Flatex und biete laut Warburg Synergien im Bereich des Handels und der IT. Durch die Übernahme erhöhe sich auch der faire Wert für die flatex-Aktie. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 38,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.

FinTech Group AG - ISIN: DE000FTG1111