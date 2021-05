FLATEXDEGIRO - Am Allzeithoch angekommen

flatexDEGIRO AG - WKN: FTG111 - ISIN: DE000FTG1111 - Kurs: 110,500 € (XETRA)

Die flatexDEGIRO-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 2,61 EUR aus dem September 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung wurde mehrmals beschleunigt. Seit März 2020 läuft ein besonders steiler Rallyabschnitt. Im Rahmen dieses Abschnitts zog der Wert von 21,10 EUR auf 114,70 EUR an. Innerhalb dieser Rally durchbrach der Mitte Januar 2021 über eine obere Trendbegrenzung aus, welche den Kursverlauf ab Januar 2016 auf der Oberseite begrenzt hatte.

Nach diesem Hoch vom 27. April 2021 konsolidierte der Wert bis an den EMA 50. Am Dienstag sprang die Aktie deutlich nach oben und erreichte ihr Allzeithoch. Sie riss dabei ein Aufwärtsgap zwischen 105,60 EUR und 98,65 EUR.

Ursache für diesen Kurssprung war folgende Meldung:

flatexDEGIRO verkündet Fünf-Jahres-Vision: bis zu 8 Mio. Kunden und 350 Mio. Transaktionen, woraus sich kumuliert ein operativer Cashflow von über 1 Mrd. EUR ergibt.

Quelle: Guidants News

Inzwischen haben einige Analysten reagiert und die Ziele für flatexDegiro nach oben genommen.

Warburg Research erhöht Kursziel für flatexDEGIRO von 130 EUR auf 170 EUR. Buy.

Berenberg erhöht Kursziel für flatexDEGIRO von 130 EUR auf 165 EUR. Buy.

Berenberg erhöht Kursziel für flatexDEGIRO von 130 EUR auf 165 EUR. Buy.

Quelle: Guidants News

Rallyfortsetzung möglich?

Gelingt der Aktie ein Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über 114,70 EUR, dann käme es zu einem weiteren Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Rally in Richtung 145,73 EUR fortgesetzt werden. Sollte der Wert allerdings unter 91,35 EUR abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 72,75 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

BOEING - Rally schon gestartet?

10 % Rabatt* auf das dreimonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 3VOLA10 ODER 15 % Rabatt* auf das zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 12VOLA15 **Der Rabatt bezieht sich auf die erste Abrechnungs-Periode für das drei- und zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 07.06.2021.

flatexDEGIRO

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)