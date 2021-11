FLATEXDEGIRO - Kursziel erreicht

flatexDEGIRO AG - WKN: FTG111 - ISIN: DE000FTG1111 - Kurs: 17,850 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung lautete wie folgt: "Der jüngste Erholungsschub in der Aktie seit der ersten Oktoberhälfte endete ziemlich exakt im Bereich der Horizontalwiderstandszone im Bereich 20,50 bis 21,00 EUR am viel beachteten EMA200 im Tageschart. So lange diese technische Hürde nicht überwunden werden kann muss hier tendenziell wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse Richtung 17,50 EUR gerechnet werden."

Kursziel erreicht

Die Aktie scheiterte am genannten Widerstand und brachte im Anschluss die avisierte Abwärtswelle. Gestern kam dann nachrichtenbedingt noch einmal richtig Abwärtsdruck auf und heute erreichte der Wert das genannte Kursziel auf der Unterseite bei 17,50 EUR.

Hier sind nun intraday bereits schon wieder klare Stabilisierungstendenzen auszumachen - die Aktie hat ihre Ziel erst einmal gesehen.

Flatexdegiro Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)