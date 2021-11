Flatirons Solutions vereinigt sich mit TELEO Capital

Flatirons Solutions, der globale Marktführer bei technischen Content-Management-Lösungen für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie, gibt mit Stolz seine Übernahme durch die Investmentgesellschaft TELEO Capital Management bekannt.

„Wir sind hoch erfreut über dieses neue Kapitel für unsere beiden Unternehmen. TELEO und Flatirons haben gemeinsame Werte, besonders wenn es um die Zuwendung zu unseren Kunden und Mitarbeitern geht. Durch diese Partnerschaft und Investition steigern wir unsere Kapazitäten in der Betreuung unserer Kunden bei Fluggesellschaften und in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Rüstungsindustrie. Dies bekräftigt den Erfolg der Produktumstrukturierung und -konsolidierung, die wir in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben“, so Stéphane Labadie, CEO von Flatirons Solutions.

„Viele neue Innovationen werden durch diese Partnerschaft ermöglicht, wodurch die Führungsposition unserer Produkte bei Fluggesellschaften und in Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungsmärkten gestärkt wird. Bis Mitte 2022 werden wir unser neues Produktpaket auf SaaS-Basis lanciert haben und dabei eng mit zwei der weltweit größten Fluggesellschaften zusammenarbeiten, die zu den ersten Kunden unserer vollständig auf der Cloud beruhenden Plattform gehören“, so Labadie weiter. Die Lösung erweitert die bisherigen Content-Management-Funktionen von Flatirons und bietet Branchenkunden Zugang zu einer vollständig gehosteten Lösung für die Verwaltung der digitalen Publikation und Visualisierung von Wartungsanleitungen, Arbeitskarten und weiteren technischen Unterlagen für Flugwerke und Flugbetrieb sowie Maschinenanleitungen, die für deren Erfolg entscheidend sind.

„Wir haben uns das Innovationspotenzial, die Arbeitsabläufe, die Qualität des Personals und die erstklassigen Kunden sowie die Errungenschaften von Flatirons während der letzten drei Jahre genau angeschaut. Mit seinen 20 Jahren als Marktführer in der Branche wussten wir, dass das Unternehmen perfekt in unser expandierendes Luftfahrtportfolio passt“, sagte Matt Scholl, Operating Partner bei TELEO.

Lesen Sie die vollständige Mitteilung von CEO Stéphane Labadie hier.

Über Flatirons Solutions

Flatirons Solutions® (www.FlatironsSolutions.com) bietet Software- und Servicelösungen für das technische Content-Management. Seit mehr als 20 Jahren betreut das Unternehmen weltweit Fortune-1000-Kunden wie Fluggesellschaften und Konzerne aus der Luft- und Raumfahrt- sowie der Rüstungsindustrie. Seine führenden Lösungen ermöglichen diesen Organisationen die einfache und effiziente Bereitstellung der richtigen technischen Informationen im richtigen Format, zur richtigen Zeit und an die richtigen Personen – ganz nach dem Motto „Turning Content into Knowledge®“. Flatirons unterhält Niederlassungen in Indien, ganz Europa und den USA und hat seinen Hauptsitz in Boulder (Colorado, USA).

Über TELEO Capital Management

TELEO Capital Management (www.teleocapital.com) ist eine Private-Equity-Gesellschaft für kleine und mittelständische Firmen, die in Geschäftschancen investiert, wo ihre strategische Ausrichtung, betrieblichen Ressourcen und Kapitaldecke dazu beitragen, dass die Geschäftsleitung ihren Wirtschaftsplan ausführen und umsetzen kann. TELEO verfügt über nachweisliche Erfolge bei der Durchführung von Ausgliederungen, der Rekapitalisierung von Unternehmensbilanzen, der Übernahme von Firmen im Besitz ihrer Gründer sowie bei Kauf- und Aufbaustrategien für die Unternehmen in unserem Portfolio. TELEO zielt auf Geschäftschancen in den Sektoren Technologie und Software, Gesundheitsinformatik, Unternehmensdienstleistungen und Industrie ab. Der Hauptsitz von TELEO befindet sich in Boise (Idaho, USA).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006709/de/

Joe Mihalik

+1 303 748 0671

joe.mihalik@flatironssolutions.com