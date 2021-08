FLEETCOR - Was für eine Wochenkerze!

Fleetcor ist ein Anbieter von Guthabenkarten wie Tankkarten oder Ladekarten. Dabei richtet sich das US-Unternehmen an Geschäftskunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. Im vergangenen Jahr erzielte Fleetcor einen Umsatz von 2,39 Mrd. USD.

In der Vorwoche berichtete Fleetcor über das Ergebnis des zweiten Quartals. Mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 und einem Umsatz von 667,4 Mio. USD übertraf das Unternehmen die Analystenprognosen deutlich. Dennoch kam die Aktie nicht nachhaltig vom Fleck, wurde gerade auch in dieser Woche von einer Verkaufswelle erfasst. Schlussendlich bleiben unterm Strich aber zwei positive Wochenkerzen stehen. Im Tief in dieser Woche wurden der EMA200 Woche bei 239,28 USD wie auch das Zwischentief bei 239,84 USD als Supports bestätigt. Eine gute Basis ist folglich geschaffen und die Aktie könnte sich nun wieder in Richtung der Jahreshochs aufmachen.

Dabei dient der EMA50 Woche um 265,70 USD als erste Hürde. Darüber wäre ein Anstieg in Richtung des Hochs bei 295,36 USD denkbar. Anschließend müsste ausgewertet werden, wie die Aktie sich im Bereich einer deckelnden Trendlinie verhält. Lässt sie auch diese Barriere hinter sich, wartet das Vor-Coronacrashhoch bei 329,85 USD aus dem vergangenen Jahr als mittelfristiges Ziel. Unterhalb des bisherigen Monatstiefs würde sich das Bild dagegen eintrüben. Abgaben in Richtung 214,88 USD wären dann zu erwarten.

Fazit: Die letzten beiden Wochenkerzen bei der Fleetcor-Aktie zeigen klar, dass die Bullen gewillt sind, Schwäche zu kaufen. Um 239 USD ist der Wert gut unterstützt und kann oberhalb dieser Marke die nächste Trendbewegung absolvieren.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,39 2,77 3,12 Ergebnis je Aktie in USD 11,09 12,55 14,67 KGV 24 21 18 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)