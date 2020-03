Flexsteel Industries gibt 313. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Flexsteel Industries Inc. (ISIN: US3393821034, NASDAQ: FLXS) zahlt eine Quartalsdividende von 22 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren, wie am Montag berichtet wurde. Insgesamt ist die jetzige Zahlung die 313. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Flexsteel hat seit 1938 jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 6. April 2020 (Record date: 20. März 2020). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 12,27 US-Dollar (Stand: 9. März 2020) beträgt die Dividendenrendite somit 7,17 Prozent.

Flexsteel Industries mit Firmensitz in Dubuque, im US-Bundesstaat Iowa, ist 1893 gegründet worden und ist in der Herstellung von Sitzmöbeln für den Heimbedarf, den industriellen Sektor und den mobilen Sektor (z.B. Yachten) tätig. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 102,95 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 118,35 Mio. US-Dollar), wie am 27. Januar berichtet wurde.

Die Aktie des Konzerns ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 38,4 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 98,1 Mio. US-Dollar (Stand: 9. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de