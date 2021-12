FlixMobility: Von Null auf drei Milliarden in unter zehn Jahren!

Replaced by the video

Jochen Engert ist Co-Gründer und CEO von FlixMobility. Mit dem Mobilitäts-Start-up erobert sein Team von München aus die ganze Welt. In 37 Ländern ist das deutsche Einhorn mit seinen knallgrünen Bussen unterwegs, und das zumeist als dominanter Player. Platz eins heißt es nach der Übernahme von Greyhound auch in den USA. Wie meistert der Reise-Riese die Pandemie, wo liegen die Chancen und Herausforderungen und wann naht der Börsengang? Darüber spreche ich mit ihm bei »Chef & Koch«, meiner neuen Hologramm-Serie. Eure Fragen habe ich in dem Gespräch natürlich integriert!