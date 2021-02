Flowers Foods gibt 74. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Bäckereikonzern Flowers Foods Inc. (ISIN: US3434981011, NYSE: FLO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 19. März 2021 (Record date: 5. März 2021). Es ist die 74. Quartalsdividende in Folge.

Auf das Jahr gerechnet werden 0,80 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,09 US-Dollar (Stand: 19. Februar 2021) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,62 Prozent. Der Konzern mit Firmensitz in Thomasville, im US-Bundesstaat Georgia, gehört zu den größten nationalen Backwarenherstellern in den USA. Flowers Foods betreibt rund 46 Bäckereien und ist zusätzlich im Handel und Food-Service tätig. Im vierten Quartal (2. Januar) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 917,76 Mio. US-Dollar), wie am 11. Februar berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 55,82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,22 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 verzeichnet die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 2,08 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,67 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de