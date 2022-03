Fluchtbewegung nach Ungarn nimmt ab - 145 000 Ukrainer eingetroffen

TISZABECS (dpa-AFX) - Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind bis Freitagmittag (12.00 Uhr MEZ) knapp 145 000 Menschen aus dem östlichen Nachbarland in Ungarn eingetroffen. Zugleich weist die Fluchtbewegung aus der Ukraine vorerst eine abnehmende Tendenz auf, wie aus den Zahlen hervorgeht, die die ungarische Polizei veröffentlichte.

Kamen zwischen dem 24. Februar und dem 1. März täglich jeweils fast 20 000 Menschen über die ungarische Grenze, so waren es am Donnerstag nur mehr noch knapp 12 000 und in der ersten Tageshälfte des Freitags etwas mehr als 5000. Auch im Erstaufnahmezentrum der ungarischen Baptisten im Grenzort Tiszabecs war der Andrang am Freitag spürbar geringer.

Die Intensität der Fluchtbewegungen hänge von den Entwicklungen in der Ukraine ab, meinte eine Sprecherin des Zentrums. Das schließe auch die Transportmöglichkeiten ein, die den Fliehenden im jeweiligen Augenblick zur Verfügung stünden.

Die Grenze zwischen Ungarn und der Ukraine ist rund 140 Kilometer lang. Die Kriegsflüchtlinge kommen über fünf Grenzübergänge für den Straßenverkehr sowie mit Zügen, die am internationalen Bahnübergang Zahony ankommen./gm/DP/nas