Flüchtlingslager auf Lesbos steht in Flammen

Lesbos (Reuters) - In dem überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist ein Feuer ausgebrochen.

Zelte und Wohncontainer standen in Flammen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Berichte über Verletzte lagen vorerst nicht vor. Die Bewohner wurden nach Polizeiangaben in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. In dem Camp leben mehr als 12.000 Menschen. Die eigentliche Kapazität wird um mehr als das Vierfache überschritten. Hilfsgruppen haben wiederholt die widrigen Lebensbedingungen kritisiert. Vergangene Woche wurde das Lager unter Quarantäne gestellt, nachdem dort die ersten Corona-Infektionen bestätigt wurden. Auf der Insel tobten auch Waldbrände, angefacht durch starke Winde.