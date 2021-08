Flüge aus Kabul sollen rasch beendet werden - Warnung vor Anschlägen

Kabul (Reuters) - In Afghanistan wollen Verbündete der USA wegen der wachsenden Anschlagsgefahr die Evakuierungen rasch beenden.

Frankreich kündigte am Donnerstag an, ab Freitagnachmittag würden keine Schutzsuchenden mehr aus dem Kabuler Flughafen ausgeflogen. "Wir werden bis morgen Nachmittag weitermachen", sagte Ministerpräsident Jean Castex im Sender RTL Radio. Der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, warnte in der BBC, es gebe "sehr, sehr glaubhafte" Hinweise von Geheimdiensten, dass ein Anschlag auf die vor dem Flughafen wartende Menschenmenge unmittelbar bevorstehe. Nach Medienberichten will die Bundeswehr bereits im Laufe des Donnerstags die Flüge für Flüchtlinge einstellen.

Die USA und ihre Verbündeten riefen die vor dem Flughafen ausharrenden Menschen auf, wegen der Gefahr durch drohende Anschläge der Gruppierung Islamischer Staat das Gelände zu verlassen. Der Mitarbeiter der afghanischen zivilen Luftfahrtaufsicht, Ahmedullah Rafiksai, sagte Reuters: "Es ist sehr einfach für Selbstmord-Attentäter, die Korridore voller Menschen anzugreifen." Aber die Flüchtlinge wollten trotz der Warnungen nicht weggehen. "Sie wollen das Land verlassen und haben keine Angst, ihr Leben zu verlieren."