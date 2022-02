Fluence bringt Lösung VYNE für Beleuchtung zwischen dem Blattwerk für den globalen Gartenbaumarkt heraus

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat seine Lösung namens VYNE für Beleuchtung zwischen dem Blattwerk vorgestellt. Die neueste Beleuchtungslösung des Unternehmens ist mit mehreren Spektraloptionen ausgestattet, die es den Erzeugern ermöglichen, die Lichtausbeute mit der Pflanzenqualität und dem Ernteertrag zu vereinbaren.

Eine zwischen dem Blattwerk angebrachte Beleuchtung (sogenannte Intercanopy-Beleuchtung) kann eine effektive Strategie für den Anbau von Kletterpflanzen mit hoher Dichte wie Tomaten und Gurken sein. Die VYNE-Lösung von Fluence ist in Kombination mit zusätzlicher Beleuchtung von oben ideal für Gewächshäuser. Durch VYNE erreicht die photosynthetisch aktive Strahlung die Blätter weiter unten im Blattwerk, wodurch die Photosynthese verbessert und letztlich der Pflanzenertrag gesteigert wird. Außerdem können Landwirte VYNE in Gewächshäusern mit niedrigeren Decken nutzen, in denen die Installation einer Oberbeleuchtung nur begrenzt möglich ist.

„Wir wissen, dass jede Anbaufläche anders ist und maßgeschneiderte Beleuchtungsstrategien erfordert, die den Bedürfnissen eines jeden Erzeugers entsprechen“, sagte David Cohen, CEO von Fluence. „VYNE bietet den Landwirten eine zusätzliche Option zur Optimierung der Beleuchtung in ihren Anlagen. Unsere hocheffiziente Intercanopy-Beleuchtungslösung ermöglicht es den Landwirten, neue Strategien zu entwickeln, um das Blattwerk zu durchdringen, das verfügbare Licht zu maximieren und gleichzeitig die Produktion und Qualität zu verbessern.“

VYNE ist in zwei Standardspektren erhältlich und bietet mit den Spektren PhysioSpec™ BROAD R6 und DUAL R9B von Fluence einen marktführenden Wirkungsgrad. Der photosynthetische Wirkungsgrad (PAR-Photonenfluss bzw. kurz PPF) von VYNE reicht je nach Länge der Leuchten von 240 bis 300 µmol/s. Bis zu 40 Geräte können mit den Wieland-Steckverbindern RST 20i3 problemlos miteinander verbunden werden. So lassen sich lange Reihen an einem einzigen Stromanschluss bilden.

Die Einführung der Intercanopy-Beleuchtungslösung von Fluence folgt auf den Abschluss umfangreicher Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Universität Wageningen in den Niederlanden sowie auf mehrere Versuche mit Erzeugern. Fluence wird am 17. März 2022 im Rahmen eines Webinars die Ergebnisse dieser gemeinschaftlichen Studien vorstellen, und zwar unter dem Titel „Intercanopy Lighting Research: Impact of Light Distribution on Tomatoes and Cucumbers“ (Erforschung der Beleuchtung zwischen dem Blattwerk: Einfluss der Lichtverteilung auf Tomaten und Gurken). Klicken Sie hier, um sich für das Webinar zu registrieren.

Weitere Informationen über Fluence und sein Portfolio an LED-Lösungen finden Sie unter www.fluence.science.

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

