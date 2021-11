Fluence Energy, Inc. (Nasdaq:FLNC), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie von digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung, gab heute den Abschluss seines Börsengangs mit 35.650.000 Aktien seiner Stammaktien der Klasse A bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken, weitere Anteile seiner Stammaktien der Klasse A zu einem Erstausgabepreis von 28,00 US-Dollar pro Aktie zu erwerben. Die Erlöse aus der Erstemission beliefen sich auf 998,2 Mio. US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen sowie anderen Emissionskosten. Die Aktien werden seit dem 28. September 2021 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „FLNC“ gehandelt.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. und BofA Securities fungieren als Joint Lead Book-Running Manager für das Angebot. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. und RBC Capital Markets, LLC, fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc, Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC und Siebert Williams Shank & Co, LLC sind als Co-Manager für das Angebot tätig.

Das Angebot wird nur mittels eines entsprechenden Emissionsprospekts unterbreitet. Exemplare des endgültigen Emissionsprospekts für das Angebot können hier angefordert werden: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 oder per E-Mail unter barclaysprospectus@broadridge.com oder telefonisch unter (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf dieses Angebot wurde von der Securities and Exchange Commission am 27. Oktober 2021 für wirksam erklärt. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar, und ein Verkauf darf in keinem Rechtsraum stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums rechtswidrig wäre.

Über Fluence

Fluence, ein Unternehmen von Siemens und AES, ist weltweiter Marktführer bei Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher. Wir haben mehr als 3,4 GW an Energiespeichern in 29 Märkten weltweit installiert oder unter Vertrag und mehr als 4,5 GW an Wind-, Solar- und Speicheranlagen in Australien und Kalifornien optimiert oder unter Vertrag. Mit unseren Produkten, Dienstleistungen und der KI-gestützten Plattform Fluence IQ helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, widerstandsfähigere Stromnetze und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Medien

Alison Mickey

alison.mickey@fluenceenergy.com

Investoren

Samuel Chong

samuel.chong@fluenceenergy.com