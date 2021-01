Fluence stellt Jordon Musser als Chief Product Officer ein

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Agrarproduktion, kündigt die Ernennung von Jordon Musser zum Chief Product Officer an.

Musser wechselt von Flex Lighting Solutions mit Hauptsitz in Dallas, Texas, zu Fluence. Flex Lighting Solutions ist ein Geschäftsbereich von Flex, der LED-Hochregalbeleuchtungen für kommerzielle und industrielle Einrichtungen auf der ganzen Welt liefert. Musser war bei Flex Lighting Solutions als globaler Leiter für LED-Produkte und -Technologie für den kommerziellen Bereich und den Gartenbau tätig und entwickelte Lösungen für Beleuchtung im Gartenbau für kommerzielle Cannabis- und landwirtschaftliche Anbaubetriebe.

„Fluence befindet sich an einem aufregenden, entscheidenden Punkt in unserem Wachstum“, sagte David Cohen, CEO von Fluence. „Da die Nachfrage nach LED-Technologie weiter steigt, wird Jordons tiefgreifende Produktdesign- und Entwicklungsexpertise die Produkt-Roadmap von Fluence stärken, um die vielfältigen Bedürfnisse der globalen Anbauer zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, Jordon im Führungsteam von Fluence begrüßen zu dürfen, und sehen der fortgesetzten Entwicklung unserer führenden LED-Lösungen erwartungsvoll entgegen.“

Während seiner Zeit bei Flex Lighting Solutions war Musser in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Produktentwicklung, Design und Konstruktion in vielen Unternehmensbereichen tätig. Seine mehrfach ausgezeichnete Arbeit in den Firmenbereichen kommerzielle Produkte, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie ließ seinen zukünftigen Erfolg bei der Leitung der Gartenbausparte von Flex Lighting Solutions vorausahnen. Musser war verantwortlich für das Wachstum des im Entstehen befindlichen Geschäftsbereichs zu seiner heutigen Größe: eine globale Organisation mit mehreren Abteilungen, die Kunden auf der ganzen Welt mit LED-Technologie beliefert.

„Nachdem ich einige Jahre im Bereich der Gartenbau-Beleuchtung verbracht habe, fühle ich mich geehrt, dem Team eines der führenden Hersteller der Branche beizutreten“, so Musser. „Ich habe gesehen, wie innovative Beleuchtungslösungen die Anbauer in die Lage versetzen, ihren Kunden qualitativ hochwertige Lebensmittel und Medikamente zu liefern, und war besonders angetan vom Engagement von Fluence bei der Erforschung der Frage, wie Licht eine gesündere, nachhaltigere Welt herbeiführen kann. Ich freue mich darauf, eng mit dem weltweit tätigen Forschungsteam zusammenzuarbeiten, und die neuesten Erkenntnisse der photobiologischen Forschung auf das wachsende Portfolio von Fluence anzuwenden.“

Weitere Informationen zu Fluence und seinen Produkten finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Lieferant von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Für weitere Informationen über Fluence besuchen Sie bitte https://fluence.science.

