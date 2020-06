Flugbegleiter - Alle Aktionäre sollten Lufthansa-Rettung mittragen

Berlin (Reuters) - Die Flugbegleiter Gewerkschaft UFO will einen Beitrag zur Lufthansa-Rettung leisten und fordert dazu auch die Unterstützung aller Aktionäre.

"UFO und Lufthansa arbeiten gerade an einem soliden Krisenbeitrag. Wir sind zuversichtlich, dass wir zu einer guten Lösung kommen", erklärte UFO-Geschäftsführer Nicoley Baublies am Freitag. Die Mitarbeiter seien sich ihrer Verantwortung bewusst, "ihren Beitrag zu leisten, um der Lufthansa in dieser schweren Krise zu helfen". Aber auch die Anteilseigner stünden in der Verantwortung. "Daher ist es extrem wichtig, dass auch der kleinste Kleinaktionär sein Stimmrecht ausübt und dem Rettungspaket zustimmt."

Die staatliche Rettung der Lufthansa mit bis zu neun Milliarden Euro könnte noch scheitern. Gut eine Woche vor der entscheidenden Hauptversammlung am 25. Juni hatte der neue Lufthansa-Großaktionär Heinz Herrmann Thiele erklärt, er lehne den vorgesehenen Einstieg des Staates bei der Airline ab. Die Lufthansa warnte, bei einem Nein von ihm zur dafür notwendigen Kapitalerhöhung könnte das Finanzpaket auf dem Aktionärstreffen durchfallen. Bis zur Hauptversammlung will sich die Airline mit den Gewerkschaften über Sparmaßnahmen einigen. Auch Sicht der Lufthansa sind wegen der Krise künftig rund 22.000 Vollzeitstellen überflüssig, die Hälfte davon in Deutschland.