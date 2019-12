Flugbegleitergewerkschaft UFO droht mit weiteren Streiks bei Lufthansa

Berlin (Reuters) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO droht im festgefahrenen Tarifstreit mit der Deutschen Lufthansa mit weiteren Streiks bei der Airline.

Kurzfristige Aufrufe zum Arbeitskampf seien jederzeit möglich, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft am Sonntagabend in Frankfurt. Die Gespräche am Wochenende hätten keine Lösung gebracht. An den Feiertagen vom 24. bis 26. Dezember wolle UFO jedoch auf Streiks verzichten. Für den 23. Dezember wollte die Gewerkschaft eine Arbeitsniederlegung nicht ausschließen.

Die Lufthansa teilte mit, dass seitens der Schlichter ein weiterer Gesprächstermin für Anfang Januar vorgeschlagen worden sei. "Lufthansa hat weiterhin die Erwartung, dass es zu guten Lösungen für die 22.000 Kabinenmitarbeiter kommen kann, was die Schlichtungsthemen angeht," hieß es in einer Mitteilung der Airline.

Die Gewerkschaft und Lufthansa hatten am Wochenende unter Vermittlung von zwei Schlichtern verhandelt. Schlichter sind der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzeck für die Gewerkschaft und Frank-Jürgen Weise, der frühere Chef der Arbeitsagentur, für die Lufthansa. UFO und Lufthansa hatten sich einen heftigen Streit über die Tariffähigkeit der Gewerkschaft geliefert - auch vor Gericht.

Werbung Knock-Outs zur Lufthansa Aktie Kurserwartung Lufthansa-Aktie wird steigen Lufthansa-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

In dem Konflikt ist es bereits zu Streiks gekommen. Dabei waren mehr als tausend Flüge mit etwa 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.