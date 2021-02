Flughäfen begrüßen Rettungspaket von Bund und Ländern

Berlin (Reuters) - Die Flughäfen in Deutschland begrüßen das Rettungspaket von Bund und Ländern für die angeschlagenen Airports.

Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV sprach am Freitag von einer wichtigen und lange überfälligen Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Jetzt gilt es, die dringend benötigten Corona-Hilfen schnell zur Auszahlung zu bringen." Das Bundesfinanzministerium und das Bundesverkehrsministerium sowie Spitzenvertreter der Koalition hatten sich am Donnerstagabend im Grundsatz auf Hilfen für die von der Corona-Krise gebeutelten Flughäfen geeinigt.

Demnach unterstützt der Bund als Gesellschafter die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn und München 2020 und 2021 mit Eigenkapital, Zuschüssen und Darlehen von über 400 Millionen Euro, wie aus einem Dokument hervorgeht, das Reuters vorlag. Zudem sei der Bund einmalig bereit, "sich an der Erstattung von Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Pandemie anteilig zu beteiligen". Hierfür stelle man in diesem Jahr 200 Millionen Euro bereit.

Konkret gehe es um die sogenannte Vorhaltekosten während des Lockdowns von März bis Ende Juni 2020. Dies betreffe Flughäfen, an denen der Bund ein verkehrspolitisches Interesse habe, aber nicht beteiligt sei. Dies sind die Airports Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart. "Voraussetzung für die Unterstützungsmaßnahme des Bundes ist, dass das jeweilige Land einen Zuschuss in gleicher Höhe zusagt und für das Jahr 2020 keine Dividenden ausgeschüttet und an die Geschäftsführung beziehungsweise Vorstände keine Boni gezahlt werden", heißt es in dem Papier.

Weitere, bereits bekannte Bausteine ist die Unterstützung kleinerer Flughäfen 2021 mit 20 Millionen Euro bei den Flugsicherungsgebühren. Zudem bekommt die bundeseigene Deutsche Flugsicherung (DFS) 2021 eine Eigenkapitalunterstützung von 300 Millionen Euro.