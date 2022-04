Flughafen BER warnt vor Verzögerungen im Osterferienverkehr

Berlin (Reuters) - Der Hauptstadtflughafen BER warnt zum Beginn der Osterferien vor Verzögerungen bei der Abfertigung.

Am Berliner Flughafen hatte es während der Herbstferien teils chaotische Zustände mit langen Wartezeiten und verpassten Flügen gegeben. Für die am 8. April beginnenden zweiwöchigen Osterferien in Berlin werden nun mehr als eine Million Passagiere erwartet. Für alle am Flughafen sei diese Entwicklung ermutigend, aber auch herausfordernd, sagte Airport-Chefin Aletta von Massenbach am Dienstag. "Die Flughafengesellschaft, die Polizeibehörden, die Airlines und alle Dienstleister am BER werden hart für reibungslose Abläufe arbeiten müssen." Wenn es in der ohnehin angespannten Personalsituation dann auch noch Ausfälle gebe, "kann es zu Verzögerungen kommen".

Der Airportbetreiber erklärte, bei Auslandsflügen könnten pandemiebedingte Auflagen die Abläufe am Flughafen verlangsamen. Beim Check-in oder an der Sicherheitskontrolle werde mehr Zeit benötigt. "Zusätzlich können durch krankheitsbedingte Ausfälle und punktuelle Personalengpässe bei Prozesspartnern längere Wartezeiten nicht immer ausgeschlossen werden." Vor allem zu Spitzenzeiten am frühen Morgen und abends sollten Fluggäste unbedingt genug Zeit einplanen.