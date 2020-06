Flughafen Hahn: Dienstag wieder erster regulärer Passagierflug

HAHN (dpa-AFX) - Nach einer rund dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie erwartet der Hunsrück-Flughafen Hahn an diesem Dienstagabend (9. Juni) wieder seinen ersten regulären Passagierflug. Das sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Airport-Geschäftsführung, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fluggesellschaft Wizz Air plant nach eigenen Angaben von diesem Dienstag an pro Woche zwei Verbindungen des Airports Hahn mit Tuzla in Bosnien-Herzegowina. Später sollen weitere Strecken vom Hunsrück aus folgen.

Air Serbia hebt nach Auskunft des Flughafens vom 16. Juni an wieder vom Hunsrück nach Ni? in Serbien ab. Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair , Platzhirsch im Hahn-Passagiergeschäft, fliege vom 21. Juni an erneut nach Palma de Mallorca und Málaga in Spanien, später kämen weitere Strecken hinzu.

Auf dem Flughafen Hahn wird nach Angaben des Airports wegen des hochansteckenden Corona-Virus empfohlen, Masken zu tragen. Schilder und Bodenmarkierungen weisen auf Mindestabstände hin. Die Bundesregierung hat kürzlich die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder vom 15. Juni an beschlossen. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Großkonzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen./jaa/DP/mis