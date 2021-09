Flughafen Sydney zu Übernahme durch Investorenbündnis bereit

SYDNEY (dpa-AFX) - Der Flughafen Sydney zeigt sich nach einem erhöhten Kaufangebot nun offen für eine Übernahme durch das Bieterbündnis um die Investmentgesellschaft IFM. Wie die Flughafengesellschaft am Montag in Sydney mitteilte, hat sie nun ihre Bücher für die Interessenten geöffnet. Wenn das Bündnis seine vorläufige Offerte nach der Prüfung verbindlich mache, werde das Unternehmen sie akzeptieren, hieß es in der Mitteilung weiter.

Das Investorenbündnis hatte sein Gebot zuvor von 8,25 auf 8,75 australische Dollar je Aktie erhöht. Damit würde es für die Flughafengesellschaft insgesamt rund 23,7 Milliarden australische Dollar (14,75 Mrd Euro) zuzüglich Schulden bezahlen. Die Offerte lag neun Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Am Montag zog der Kurs um mehr als vier Prozent auf 8,37 Dollar an. Mit der ersten Offerte vom Juli waren die Bieter noch abgeblitzt. Zu dem Bündnis gehören neben der australischen Investmentgesellschaft IFM mehrere Pensionsfonds.

Auf Basis des Vor-Corona-Jahres 2019 ist der Flughafen Sydney mit einem Passagieraufkommen von 44,4 Millionen der größte des australischen Kontinents. Global gilt der US-Flughafen Atlanta als der größte. Vor der Corona-Pandemie wurden dort im Jahr mehr als 110 Millionen Passagiere abgefertigt. Der zu Fraport gehörende Frankfurter Flughafen kam 2019 auf mehr als 70 Millionen./stw/ngu/jha/