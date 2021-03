Flughafenbetreiber Fraport berichtet über Corona-Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport berichtet an diesem Dienstag (7.00 Uhr) über das beispiellose Geschäftsjahr 2020. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen um 73,4 Prozent auf 18,8 Millionen eingebrochen und damit auf das Niveau von 1984 gesunken, wie der MDax -Konzern bereits zu Jahresbeginn mitgeteilt hatte. Vorstandschef Stefan Schulte erwartet auch im laufenden Jahr nur eine schwache Erholung auf 35 bis 45 Prozent des Vorkrisenjahres 2019.

Bereits nach neun Monaten hatte der weltweit tätige Konzern in dem Geschäftsjahr einen Verlust von 515 Millionen Euro angesammelt. Der Umsatz war um mehr als die Hälfte von knapp 2,9 Milliarden Euro auf gut 1,3 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Hohe Kosten fallen für den Abbau von bis zu 4000 der rund 22 000 Arbeitsplätze in Frankfurt an.

Das mehrheitlich in der öffentlichen Hand liegende Unternehmen konnte sich bislang selbst am Kapitalmarkt mit neuen Mitteln versorgen und kann zudem auf weitere Unterstützung des Bundes sowie der Anteilseigner Hessen und Stadt Frankfurt rechnen./ceb/DP/eas