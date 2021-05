Flugsicherung - Umweg um Belarus-Luftraum sollte über das Baltikum gehen

Berlin (Reuters) - Die rund 100 Flugzeuge, die täglich aus Großbritannien und der EU über den Luftraum von Belarus fliegen, sollten nach Ansicht der europäischen Flugsicherung künftig den Weg über das Baltikum nehmen.

Das seien für die meisten Airlines die effizientesten Routen, erklärte die Behörde Eurocontrol am Dienstag gegenüber Reuters. Dabei hätten die Fluggesellschaften aber je nach Route zusätzliche Zeit- und Treibstoffkosten. Langstreckenflüge seien im Allgemeinen weniger betroffen. Etwa 400 zivile Flugzeuge fliegen demnach jeden Tag über Belarus, darunter 300 Überflüge.

Nach der umstrittenen Lande-Anordnung für ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen in Minsk und der dortigen Festnahme eines Regierungskritikers hatte die EU am Montagabend weitere Sanktionen gegen Belarus verhängt. Unter anderem soll der EU-Luftraum für Fluggesellschaften aus Belarus gesperrt werden. Immer mehr Airlines - darunter die Lufthansa - kündigten an, den belarussischen Luftraum vorerst zu meiden.