Flut-Soforthilfe von 400 Millionen Euro geplant

- von Holger Hansen und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will am Mittwoch eine erste Soforthilfe von 400 Millionen Euro für Schäden in den Hochwassergebieten beschließen.

Dies geht aus einem Reuters am Dienstag vorliegenden Entwurf des Finanz- und des Innenministeriums für den Kabinettsbeschluss hervor. Die Abstimmung über das Papier dauere aber noch an, hieß es in Regierungskreisen. Über einen längerfristigen Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe soll erst später entschieden werden. In dem Entwurf schlägt der Bund vor, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber bei einem Sondertreffen Ende Juli oder Anfang August diskutieren könnten. Voraussetzung soll aber sein, dass sich alle Länder an der Finanzierung beteiligen.

Die Soforthilfe sei "zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort sowie zur Überbrückung von Notlagen" gedacht, heißt es in dem Entwurf. Das Volumen von 400 Millionen Euro sollen je zur Hälfte Bund und Länder finanzieren. Man werde auch Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. "Der Bund wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die bundeseigene Infrastruktur schnellstmöglich wiederherzustellen", sichert die Bundesregierung zu. "Die Beseitigung der Schäden und der Wiederaufbau der Infrastruktur werden in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen erfordern." An diesen Aufbauhilfen werde sich der Bund im gleichen Umfang wie bei früheren Hochwasserkatastrophen beteiligen.

BERATUNGEN

Der Bund sei auch zu Gesprächen über einen neuen Fonds "für dieses, aber auch für künftige überregionale Schadensereignisse von erheblichem Ausmaß" bereit. Daran müsse sich aber "die Gesamtheit aller Länder im Rahmen einer gesamtstaatlichen solidarischen Kraftanstrengung" beteiligen. Darüber könne die Ministerpräsidenten-Konferenzen beraten, wenn sich der Schaden der jetzigen Flutkatastrophe besser abschätzen lasse.

Bayern stellt für Hochwasser-Geschädigte im eigenen Land zunächst 50 Millionen Euro Soforthilfe bereit. Dies sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

In den am stärksten betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Dienstag an. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Nachmittag in Bad Münstereifel ein Bild von den Schäden in Nordrhein-Westfalen machen. Sie hatte am Sonntag das Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz besucht. Über 160 Menschen starben durch das Hochwasser, das durch Starkregen in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst worden war. Die Polizei in Koblenz widersprach Berichten in den sozialen Medien, dass es zu Plünderungen im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz gekommen sei.

Angesichts der Schäden warnt die Versicherungswirtschaft, dass Naturgefahren nicht mehr in der bestehenden Form versichert werden könnten, wenn es nicht gelinge, den Klimawandel zu bremsen und die Erderwärmung unter dem Zwei-Grad-Ziel zu begrenzen. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, der "Rheinischen Post". 2021 könne sich zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln. Damals habe der versicherte Schaden 9,3 Milliarden Euro betragen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) forderte eine unbürokratische Auszahlung der Soforthilfen. "Um Fehler wie bei den Corona-Hilfen zu vermeiden, sollten die Hilfsgelder diesmal über die Finanzämter ausgezahlt werden", sagte Markus Jerger vom BVMW der Funke Mediengruppe.