Flut-Soforthilfe von 400 Millionen Euro im Gespräch

- von Holger Hansen und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Zur Linderung der unmittelbaren Not in den Hochwasser-Gebieten sind in der Bundesregierung Soforthilfen von etwa 400 Millionen Euro im Gespräch.

Über das Volumen liefen am Montag Beratungen in der Bundesregierung und mit den Ländern, wie Reuters aus Regierungskreisen erfuhr. "Wir erleben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sich im rheinland-pfälzischen Ahrweiler ein Bild von den Schäden machte. Es sei ein "nationaler großer Kraftakt" zur Bewältigung dieser Katastrophe erforderlich. Die Bundesregierung werde am Mittwoch Soforthilfen wie auch ein Wiederaufbauprogramm in Milliardenhöhe beschließen. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl der Toten auf über 160. Entwarnung gab es für die Steinbachtalsperre bei Euskirchen: Die Einwohner dreier am Donnerstag geräumter Ortschaften durften zurückkehren.

Die geplanten Hilfen sollen auch Geschädigten in Bayern und Sachsen zugutekommen, die am Wochenende von Unwettern mit Starkregen betroffen waren. Im Westen Deutschland hatten die Unwetter in der Nacht zum Donnerstag Bäche in reißende Flüsse verwandelt, die ganze Teile von Ortschaften zerstörten. Mit dem Ablaufen des Wassers und dem Leerpumpen der Keller würden immer mehr Tote gefunden, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). "Und das werden auch noch mehr werden." Laut Polizei in Koblenz lag die Zahl der in Rheinland-Pfalz geborgenen Toten mittlerweile bei 117. In Nordrhein-Westfalen wurde die Zahl der Toten bis Sonntag auf 46 beziffert.

BUND UND LÄNDER SOLLEN SICH HILFEN TEILEN

Der Bund erwartet, dass sich die Länder zur Hälfte an der Finanzierung des Hilfspakets beteiligen. Eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums sagte Reuters, es stehe außerfrage, dass sich das Land an der Kofinanzierung beteilige. Das Volumen der Soforthilfe werde in Berlin festgelegt. Damit sollten Betroffene in Not vor Ort, aber auch die Wiederherstellung der Infrastruktur unterstützt werden. An dem zusätzlich geplanten Milliardenfonds für den längerfristigen Wiederaufbau sollen sich nach Vorstellungen des Bundes auch Länder beteiligen, die vom Hochwasser nicht betroffen sind.

Die Bundesregierung sieht sich nicht in der Verantwortung, dass womöglich die Bevölkerung in den Überschwemmungsgebieten zu spät gewarnt wurde oder die Warnungen nicht ernst genommen wurden. "Mir sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass die Meldewege funktioniert haben", sagte Seehofer. Der Katastrophenfall werde nicht in Berlin ausgerufen, sondern vor Ort. BBK-Präsident Armin Schuster sagte beim Besuch mit Seehofer in Ahrweiler, über das System der BBK seien zwischen Mittwoch und Samstag 150 Warnmeldungen herausgegangen, davon 16 der Warnstufe Eins, mit der vor Lebensgefahr gewarnt werde. Sein Amt habe keinen Einfluss darauf, wie in Ländern, Kreisen und Städten auf Warnungen reagiert werde. Das BKK sei als Behörde nur für den Verteidigungsfall selbst zuständig. "Ich glaube, dass unser Katastrophenschutz in Deutschland gut aufgestellt ist", sagte Seehofer. "Aber wir dürfen nicht in der Arroganz verharren, man kann nichts mehr verbessern."

In den Hochwasser-Gebieten waren weiter zahllose Hilfskräfte im Einsatz, um etwa eine provisorische Infrastruktur zu schaffen. Seehofer besuchte in Ahrweiler vor dem Krankenhaus eine Wasseraufbereitungsanlage des Technischen Hilfswerks (THW) für 30.000 Liter Trinkwasser pro Stunde. Entwarnung gab es für die Steinbachtalsperre bei Euskirchen. Die Einwohner durften am Montag in die am Donnerstag geräumten Ortsteile Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim zurückkehren. "Die Steinbachtalsperre ist sicher", erklärten Stadt und Kreis Euskirchen. Die Ortschaften waren am Donnerstag evakuiert worden, weil die vollgelaufene Talsperre nach Einschätzung der Bezirksregierung zu brechen drohte.

Seehofer unterstrich erneut, dass er einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter-Kapriolen sehe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte mehr Tempo beim Klimaschutz. "Wir brauchen schon einen Klimaruck in Deutschland", sagte der CSU-Chef in der ARD.