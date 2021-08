Flutkatastrophe: Zahl der Todesopfer in NRW erhöht sich auf 48

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe hat sich in Nordrhein-Westfalen auf 48 erhöht. Ein Mann, der wochenlang im Krankenhaus gelegen habe, sei inzwischen seinen Verletzungen erlegen, die er bei der Flut erlitten habe, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf.

48 Tote, verwüstete Dörfer, zerstörte Infrastruktur und Schäden in Milliardenhöhe: NRW-Innenminister Herbert Reul und NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU) wollen am Montag gemeinsam eine erste Zwischenbilanz der Katastrophe ziehen. Das Unwettertief "Bernd" hatte die Region Mitte Juli schwer getroffen./fc/DP/jha