Förderbank KfW stellt sich auf Lawine an Corona-Krediten ein

Frankfurt (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW stellt sich auf eine deutlich steigende Nachfrage nach Corona-Hilfskrediten ein.

"Die Tatsache, dass wir schon bei zehn Milliarden Euro sind, lässt mich vermuten, dass wir sicher bis 50 Milliarden hochlaufen werden", sagte KfW-Chef Günther Bräunig am Donnerstag in einer Telefon-Pressekonferenz. "Ein Volumen von 100 Milliarden Euro ist noch nicht vorstellbar, aber ich kann es auch nicht ausschließen." Im April werde die Nachfrage sicher nochmals deutlich zunehmen, ab Mai rechne die KfW mit einem Abflachen.

Ab Montag werde eine regelrechte Lawine an Kreditanträgen auf die Förderbank zukommen, da ab dann die Auszahlung der Gelder möglich sei, sagte KfW-Vorständin Ingrid Hengster. "Wir sind so gut aufgestellt und auch unsere Bankpartner, dass wir mehrere Tausend Anträge am Tag gut verarbeiten können." Rund 90 Prozent der Anträge entfielen auf das Kreditvolumen bis drei Millionen Euro. Für die Auszahlung der Gelder in diesem Bereich verlässt sich die KfW auf die Bonitätsprüfung der Hausbanken.

Die Darlehen laufen maximal fünf Jahre. Das Sonderprogramm der KfW ist vorerst bis zum Jahresende angelegt.