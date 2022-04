Folker Hellmeyer: "Große Kriege beginnen immer in kleinen Ländern"

Der anhaltende Kriegszustand in der Ukraine, die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, eine Inflation auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung in Deutschland und der Lockdown in China sind die alles beherrschenden Faktoren bei Wirtschaft und Märkten. Weshalb der Westen und explizit Deutschland, laut Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei NFS Netfonds, lediglich ein kleines Rädchen bei großen geopolitischen Verwerfungen sind, und was ist in naher Zukunft bevor steht, erfahren Sie in diesem Interview.

