Folker Hellmeyer: "Wir müssen die gesamte Welt einmal neu aufstellen"

Folker Hellmeyer sieht die Schwierigkeiten noch nicht ausgestanden. Vor allem vier schon in 2021 relevante Themenkomplexe dürften die Märkte weiter in Atem halten. Trotzdem zeigt sich der Experte optimistisch. So erwartet Hellmeyer von den Notenbanken keinen starken Gegenwind.

Wie der Anlagetratege die weitere Entwicklung bei, Gold, Öl, Euro und Kryptowährungen beurteilt und welche Branchen und Unternehmen Anleger im Auge behalten sollten, erfahren Sie im folgenden Interview. Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, XC0009655157, EU0009652759, CRYPT0000BTC