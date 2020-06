Fonds im Fokus: Der Countdown läuft

Nur noch wenige Tage, dann starten auf FundResearch TV die ersten Videokonferenzen von „Fonds im Fokus“. In den Videos diskutieren hochkarätige Experten mit Senior-Analysten von FondsConsult Research Marktchancen, Risiken und Lösungen. Anschließend können Teilnehmer ihre Fragen stellen und mit den Experten diskutieren.

Die erste Videokonferenz findet am Dienstag, den 16. Juni, ab 11 Uhr statt. Der Countdown läuft. Interessierte Vermögensverwalter, Vermittler, Berater und Anleger können sich jetzt noch anmelden.

Das erwartet Sie in der kommenden Woche: Dienstag, 16.06.2020 Berenberg: Der deutsche Mittelstand - zwischen Existenznot und neuen Chancen

Während sich US-Aktientitel bereits deutlich von der Coronakrise erholen konnten, laufen europäische und vor allem deutsche Standardwerte diesen Vorgaben hinterher. Die Gründe dafür liegen vor allem in der hohen Exportorientierung der DAX-Titel. Lohnt sich angesichts dieser Underperformance ein Blick in die zweite Reihe? Wie sehr sind deutsche Nebenwerte von den negativen Rahmenbedingungen betroffen? Lohnt sich gerade jetzt der Blick auf sehr günstige Bewertungen? Was ist der besondere Charme deutscher Nebenwerte? Diese Fragen beantwortet Nebenwerte-Spezialist Andreas Strobl von Berenberg.

Andreas Strobl, Fondsmanager Axa Investment Managers Mittwoch, 17.06.2020 AXA IM: Blick auf die Märkte und Factor Investing als nachhaltige Anlagestrategie

Nachhaltige Investments sind schon lange kein Nischenthema mehr, sondern stehen mittlerweile im Mittelpunkt des Interesses. Damit drängen sich neue Fragen auf: Spielt angesichts der neuen Bewertungskriterien der „Value-Faktor“ überhaupt noch eine Rolle? Welche Nachhaltigkeitskriterien erachtet man als optimale Ergänzung zu klassischen Risikoprämien am Aktienmarkt? Wie werden diese gemessen? Dr. Franz Wenzel von AXA IM erklärt, wie sich das Thema Nachhaltigkeit mit Faktorinvestments kombinieren lässt und auf welche Faktoren AXA IM den Schwerpunkt bei der Aktienauswahl legt.

Dr. Franz Wenzel; AXA IM CORE - Product Specialists and Solutions Axa Investment Managers Donnerstag, 18.06.2020 PICTET ASSET MANAGEMENT: Saubere Energien - Wendepunkte zu einer neuen Energiewelt

Warum Investitionen in einen Clean Energy Fonds auch im Umfeld niedriger Ölpreise Sinn machen, erklärt Fondsmanager Walter Liebe vom Themenfondsspezialisten Pictet. Liebe wird auch darlegen, warum das Segment „erneuerbare Energien“ nur zu rund 25 Prozent im Portfolio berücksichtigt wird. Und weshalb stattdessen eine breitere Interpretation des Themas mit Segmenten wie „grüne Gebäude“ und „Schlüsseltechnologien“ erfolgversprechend ist.

Walter Liebe, Mitglied der Geschäftsleitung, Co-Head of Branch Pictet Asset Management Weitere Themen in den folgenden Wochen Fonds im Fokus - Videokonferenz DI 23.06. M&G Investments Infrastruktur für die moderne Welt

