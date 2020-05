Fonds im Fokus Videokonferenzen

FundResearch goes crossmedial: Auf FundResearch TV werden ab heute und in den kommenden Wochen aktuelle Herausforderungen des Kapitalmarkts diskutiert und das Umfeld beleuchtet. Ansprechpartner für institutionelle Anleger schildern in Interviews ihren in Corona-Zeiten nicht alltäglichen Arbeitsalltag. Dezidierte Fondsportraits zeigen auf, welche Produktlösungen derzeit angeboten werden. Und schließlich interviewen Analysten von FundConsult ausgewiesene Experten verschiedener Fondshäuser und sprechen mit ihnen über die aktuelle Marktsituation, Perspektiven und die dazu passenden Strategien. In den interaktiven Webchats können die Teilnehmer zudem den Experten kritische Fragen stellen. Das erwartet Sie heute und in den kommenden Wochen:

Zum Auftakt der Reihe „Fonds im Fokus“ startet die Redaktion heute Nachmittag mit einem Keynote-Interview: Wir haben mit der Rohstoffexpertin Karin Kneissl über den Ölmarkt, die weitreichenden Konsequenzen des globalen Nachfrageeinbruchs und die Perspektiven für die kommenden Monate und Jahre gesprochen. Die ehemalige österreichische Außenministerin und Autorin (ihr neues Buch „Diplomatie Macht Geschichte — Die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten“) gilt als ausgewiesene Expertin für Energiepolitik und den Nahen Osten.

Ausblick auf die Videokonferenzen Andreas Strobl, Berenberg Berenberg: Der deutsche Mittelstand - zwischen Existenznot und neuen Chancen

Während sich US-Aktientitel bereits deutlich von der Coronakrise erholen konnten, laufen europäische und vor allem deutsche Standardwerte diesen Vorgaben hinterher. Die Gründe dafür liegen vor allem in der hohen Exportorientierung der DAX-Titel. Lohnt sich angesichts dieser Underperformance ein Blick in die zweite Reihe? Wie sehr sind deutsche Nebenwerte von den negativen Rahmenbedingungen betroffen? Lohnt sich gerade jetzt der Blick auf sehr günstige Bewertungen? Was ist der besondere Charme deutscher Nebenwerte? Diese Fragen beantwortet Nebenwerte-Spezialist Andreas Strobl von Berenberg.

Dr. Franz Wenzel, AXA IM AXA IM: Blick auf die Märkte und Factor Investing als nachhaltige Anlagestrategie

Nachhaltige Investments sind schon lange kein Nischenthema mehr, sondern stehen mittlerweile im Mittelpunkt des Interesses. Damit drängen sich neue Fragen auf: Spielt angesichts der neuen Bewertungskriterien der „Value-Faktor“ überhaupt noch eine Rolle? Welche Nachhaltigkeitskriterien erachtet man als optimale Ergänzung zu klassischen Risikoprämien am Aktienmarkt? Wie werden diese gemessen? Dr. Franz Wenzel von AXA IM erklärt im Interview, wie sich das Thema Nachhaltigkeit mit Faktorinvestments kombinieren lässt und auf welche Faktoren AXA IM den Schwerpunkt bei der Aktienauswahl legt.

Walter Liebe, Pictet Pictet: Saubere Energien - Wendepunkte zu einer neuen Energiewelt

Warum Investitionen in einen Clean Energy Fonds auch im Umfeld niedriger Ölpreise Sinn machen, erklärt Fondsmanager Walter Liebe vom Themenfondsspezialisten Pictet. Liebe wird auch darlegen, warum das Segment „erneuerbare Energien“ nur zu rund 25 Prozent im Portfolio berücksichtigt wird. Und weshalb stattdessen eine breitere Interpretation des Themas mit Segmenten wie „grüne Gebäude“ und „Schlüsseltechnologien“ erfolgversprechend ist.

Weitere Themen in den folgenden Wochen

M&G Investments: Infrastruktur für die moderne Welt

Fondsmanager Alex Araujo von M&G spricht über die defensiven Eigenschaften von Infrastrukturanlagen und zeigt die Perspektiven für die „klassischen“ Segmente der Transport- und Energieinfrastruktur sowie die Versorger auf. Araujo erzählt, warum er auch aufstrebende Bereiche wie Kommunikation und Transaktionen in seinem Portfolio berücksichtigt. Und er beantwortet die Frage, weshalb Titel wie Visa und Mastercard Teil eines modernen Infrastrukturportfolios sein sollten.

Comgest: Sterne strahlen nur im Dunkeln - 30 Jahre Qualitätswachstumsaktien in Europa

In den kritischen Wochen der Corona-Krise haben Aktien struktureller Wachstumsunternehmen weniger verloren und anschließend stärker zugelegt. Die Comgest-Experten erklären, wieviel Potenzial noch bleibt und welche die passenden Strategien für die kommenden Monate sein könnten.

UBS: Mit Chinas Wandel wachsen - ein zentraler Baustein in der neuen Anlagewelt

Weshalb der chinesische Aktienmarkt die Corona-Krise besonders gut überstanden hat und welche Chancen sich jetzt im Reich der Mitte ergeben, wird Uwe Röhrig von UBS darlegen. UBS kombiniert im All China Portfolio sowohl inländische A-Aktien als auch in Hong Kong notierte Titel, wodurch die gesamte Bandbreite der chinesischen Wirtschaft abgedeckt werden kann.

Neuberger Berman: Zukunftstrends: 5G-Konnektivität und Investmentchancen für attraktives Alpha

Stefan Becker von Neuberger Berman erklärt die Besonderheiten des ersten hierzulande erhältlichen “5G”-Fonds und warum es Sinn macht, bei diesem Zukunftsthema dabei zu sein. In den USA ist die „Next Generation Connectivity“-Strategie bereits seit 2018 am Start und mit über vier Milliarden US-Dollar Assets under Management sehr erfolgreich.

Credit Suisse: Megatrend Security - Profitieren Sie vom Wachstum der globalen Sicherheitsindustrie

Cyber-Angriffe und Datenschutzverletzungen sind in aller Munde. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft aber viel mehr Lebensbereiche als nur die Sicherheit von Computernetzen. Sicherheitsdienstleistungen gewinnen im Alltag immer mehr an Bedeutung. Mit Credit Suisse diskutieren wir Ursachen und mögliche Folgen dieser Entwicklung.

Morgan Stanley: Performance, Prinzipien und Planet

Haben Investoren durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien einen Renditenachteil gegenüber den sehr erfolgreichen klassischen Wachstums-Strategien zu befürchten? Oder versteht man Nachhaltigkeit sogar als zusätzlichen Renditetreiber? Wenn ja, worin sollte sich dies besonderes zeigen? Die Experten von Morgan Stanley analysieren das aktuelle Bewertungsniveau von Wachstums-Aktien im historischen Vergleich.

Banque de Luxemburg Investments: BL Global Flexible EUR - Vermögensverwaltung auf Basis starker Überzeugungen

Für ausgewogene Anleger bieten sich Mischfonds mit aktiver Steuerung der Anlageklassen an. Banque de Luxembourg Investments verfolgt einen etablierten Selektionsprozess für Aktien und wird über den Ansatz und dessen Umsetzung in der aktuellen Marktsituation berichten. Die Experten erklären, welche Anlageklassen sich für attraktive risikoadjustierte Erträge sinnvoll kombinieren lassen.

KanAm Grund: LEADING CITIES INVEST - Vom Wachstum der Metropolen nachhaltig profitieren

Es mehren sich die Stimmen, dass die Folgen der Corona-Krise auch im Segment der Büroimmobilien ihre Spuren hinterlassen werden. Hier geht es vor allem um Zweitrundeneffekte bei den Büroflächen. Wie wird sich die Nachfrage in den nächsten Monaten und Jahren verändern? Müssen wir einen Einbruch in der Nachfrage erwarten? Welche Auswirkungen ergeben sich bei den einzelnen Standorten? Was bedeutet die Entwicklung für die Leerstands-Entwicklung insgesamt und für das Fondsportfolio im Speziellen? Müssen wir mit Abwertungen rechnen? Antworten auf diese Fragen wird Heiko Hartwig von Kanam Grund liefern. Die Gesellschaft ist auf das Management von Büroimmobilien spezialisiert und bietet dem breiten Publikum den KanAm Leading Cities in Form eines offenen Immobilienfonds an.

