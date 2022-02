Fondsanbieter Union Investment mit Rekordjahr - Sparpläne gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starkes Börsenjahr und der Druck der Niedrigzinsen auf Anleger haben dem Fondsanbieter Union Investment 2021 ein Rekordjahr beschert. Sowohl bei Privatanlegern als auch bei Großinvestoren waren etwa Aktien- und Immobilienfonds gefragt, wie die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Nettoabsatz verdreifachte sich gemessen am Corona-Krisenjahr 2020 beinahe auf 40,5 Milliarden Euro. Unterm Strich stieg das verwaltete Vermögen von Union Investment um fast ein Fünftel auf gut 454 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern verdoppelte sich beinahe auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Viele Kleinsparer hätten im vergangenen Jahr Investmentfonds für sich entdeckt, sagte Vorstandschef Hans Joachim Reinke. "Seit 69 Monaten in Folge frisst die Inflation die Zinserträge auf, und mit dem jüngsten Anstieg der Teuerungsrate verschärft sich die Situation für Sparer weiter". Der Nettoabsatz im Geschäft mit Privatkunden habe sich mehr als verdoppelt. Insbesondere das Fondssparen, bei dem Anleger regelmäßig einen festen Betrag etwa in Aktienfonds anlegen, war gefragt: Im vergangenen Jahr kamen demnach unterm Strich 584 000 neue Sparpläne dazu und damit gut ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Im Geschäft mit Großanlegern wie Versicherungen oder Pensionsfonds verzeichnete Union Investment ebenfalls einen Rekord im Neugeschäft. 2020 hatte es hier kräftige Rückgänge gegeben, da einige Kunden im Corona-Börsencrash Liquidität brauchten und größere Positionen auflösten. Bei Großanlegern wie bei Privatkunden seien zudem nachhaltige Fonds stark gefragt, hieß es. Gut drei Viertel der Großanleger-Kunden in Deutschland investierten bereits nachhaltig./als/DP/eas