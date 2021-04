Fool, aufgepasst! Wie du mit Dividendenaktien dein Geld verdoppeln kannst!

Dividendenaktien sind für viele Investoren vor allem eines: defensiv. Und damit ideal für Rente, Ruhestand oder zittrige Investoren, die womöglich die ersten Schritte auf dem Börsenparkett wagen. Eine Einschätzung, die irgendwo nachvollziehbar erscheint. Aber nur die Hälfte der Realität widerspiegelt.

Dividendenaktien sind für mich nämlich auch eines: ein Weg, sein Vermögen aufzubauen. Mit ausschüttenden Aktien kann man sein Geld sogar verdoppeln, so manches Mal sogar schneller als gedacht. Pass daher vielleicht gut auf und lerne, welche Ansätze du bedienen kannst, um dieses Ziel ebenfalls zu erreichen.

Mit Dividendenaktien Geld verdoppeln: Günstige Bewertung

Ein erster Weg, wie man als Foolisher Investor sein Geld schneller als gedacht verdoppeln könnte, ist das bewusste Setzen auf günstig bewertete Dividendenaktien. Nicht alle ausschüttenden Aktien bieten eine moderate Dividendenrendite zwischen 2 und 4 %. Nicht alle sind außerdem direkt konservative und moderate Performer. Wobei es hier natürlich so einige spannende Kandidaten gibt.

Wer sein Geld verdoppeln möchte, sollte womöglich auf die ausschüttenden Aktien setzen, bei denen es vielleicht gerade knapp ist. Oder bei denen es kurzzeitige operative Probleme gibt, die die Bewertung in die Knie zwingen. Mithilfe solch preiswerter und vor allem langfristig orientierter Chancen kann man nicht nur nette, hohe Dividendenrenditen erzielen. Nein, sondern womöglich auch mit Dividendenaktien sein Geld verdoppeln.

Es gibt jedoch wichtige Einschränkungen. Unternehmensorientiert sollte beispielsweise die Investitionsthese für dich weiterhin intakt sein. Womöglich bloß mit einem kurzfristigen Hänger. Dann kann ein solches Ziel durchaus möglich sein.

Wachstum als Schlüssel zum Erfolg

Dividendenaktien werden, wie gesagt, von vielen Einkommensinvestoren vor allem für eines wahrgenommen: die Möglichkeit, ein passives Einkommen zu erzielen. Oder die Rente aufzubessern. Beziehungsweise um vorsichtige erste Schritte auf dem Börsenparkett hinzulegen. Das ist auch hier nur die halbe Wahrheit.

Zwischen vielen Dividendenaktien, auf die eine solche Beschreibung zutrifft, existieren spannende Ausschütter, die über ein moderates bis rasantes Wachstum verfügen. Wenn der Trend stimmt und unternehmensorientiert Raum für weiteres Wachstum vorhanden ist, so könnte auch das eine Möglichkeit sein, um mit ausschüttenden Aktien den eigenen Einsatz zu verdoppeln.

Dividendenwachstumsaktien sind womöglich sogar der eleganteste Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Viele Foolishe Investoren wählen ihn jedoch nicht, weil solche Aktien über höhere Bewertungsmaßstäbe verfügen. Wenn wir jedoch die Dividende ausklammern und die Aktien eher wie eine Wachstumsaktie bewerten, so könnte das Bewertungsmaß gerade hier häufig attraktiv sein. Wachstumsaktien sind schließlich häufig ein Mittel, um herausragende Renditen zu erzielen. Das gilt auch im Kontext der Dividendenaktien mit dem Ziel, sein Geld zu verdoppeln.

